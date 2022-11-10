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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:22

В Сыктывкаре проектируют новые линии уличного освещения

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре ведется проектирование новых линий уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Планируется, что освещение появится в частном секторе в районе проезда Геологов. Там также находятся улицы Молодцова и Приречная, а также проезды Кольцевой, Васильковый и Смородиновый. В планах также обустроить освещение от Дырноса в сторону полигона ТКО. Кроме того, планируется осветить дорогу от Кируля до Красной горы. На Лесозаводской сделают освещение от дома №19 до дома №2 по улице Почтовой. Аналогичная работа будет проведена на ряде улиц в Заречье и Краснозатонском.

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