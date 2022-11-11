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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 9:20

В Коми опрокинулся автокран: пострадал водитель

Источник:kp.ru
Фото: управлении ГИБДД по Коми

Фото: управлении ГИБДД по Коми

В четверг, 10 ноября, под Усинском опрокинулся автокран «Урал», в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 11.40. 36-летний мужчина за рулем «Урала» двигался по промысловой дороге к поисковым скважинам. В какой-то момент водитель поехал задним ходом, но не справился с управлением. Из-за этого автокран съехал с дороги и опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадал водитель.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и синдром длительного сдавливания голеностопного сустава. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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