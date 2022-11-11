Получивший смертельные ранения житель Коми смог выжить и вызвать медиков

Фото: архив "КП"

В Коми на скамье подсудимых оказался житель Сосногорска, который пытался убил своего знакомого. Мужчина напал на приятеля с ножом и тяжело ранил его.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, кровавая драма развернулась в одной из квартир Сосногорска. Осуждённый пришел в гости к потерпевшему, где он стал выпивать. В какой-то момент мужчины сильно поругались и гость схватился за нож.

— Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость решил убить хозяина квартиры. Для этого он ножом нанес ему восемь ударов в жизненно важные органы. Потерпевший оказал активное сопротивление, защищаясь от ударов другим ножом, и сумел покинуть место преступления и обратиться за медицинской помощью. По заключению экспертов, полученные потерпевшим ранения несли реальную угрозу наступления смерти, — уточнили в прокуратуре.

Нападавшему суд первой инстанции назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Сторона защиты обжаловала приговор, настаивая на отсутствии умысла на убийство. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Коми разделила правовую позицию государственного обвинителя региональной прокуратуры и оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу, заключили в ведомстве.

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