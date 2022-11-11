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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:04

В Сыктывкаре простились с трагически погибшим многодетным отцом

В Сыктывкаре похоронили погибшего во время СВО Романа Байбородина
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба главы Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе СВО Романом Байбородиным. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Байбородин отправился в зону проведения спецоперации добровольцем в марте. Далее он вернулся домой к семье с тремя детьми. Потом сыктывкарец увидел, что на фронте непросто и ушел служить по контракту. Житель Коми погиб в зоне проведения спецоперации.

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