В Сыктывкаре простились с трагически погибшим многодетным отцом

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе СВО Романом Байбородиным. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Байбородин отправился в зону проведения спецоперации добровольцем в марте. Далее он вернулся домой к семье с тремя детьми. Потом сыктывкарец увидел, что на фронте непросто и ушел служить по контракту. Житель Коми погиб в зоне проведения спецоперации.

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