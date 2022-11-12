Семье погибшего бойца из Коми вручили орден Мужества

Фото со страницы Елены Нестерюк во «ВКонтакте»

Семье погибшего в ходе спецоперации жителя Коми Александра Дубогрызова вручили орден Мужества. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава администрации Прилузского района Елена Нестерюк.

Руководитель муниципалитета подчеркнула, что Дубогрызов – настоящий патриот своей Родины. Ранее Нестерюк приняла решение о переименовании улицы Согласия в Объячево в улицу Дубогрызова. Она находится в районе новой застройки, возле строящейся школы. Дубогрызова наградили Орденом Мужества посмертно. Награду передали семье военного.

Дубогрызов (позывной «Кот»), родился в Обьячево в 1991 году. В 2009 годуон проходил срочную службу в антитеррористическом подразделении космических войск. В 2013 году выучился на автомеханика, работал по специальности. В марте этого года добровольно вступил в Вооруженные силы России для службы по контракту. В мае в ходе выполнения боевого задания попал под артиллеристский обстрел, где получил осколочные ранения в голову. После продолжительного лечения скончался в госпитале имени Бурденко в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре простились с трагически погибшим многодетным отцом (подробности)