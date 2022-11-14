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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 5:56

В столкновении с двумя грузовиками погибла 58-летняя жительница Коми

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми

Фото: ГИБДД по Коми

На трассе в Коми произошла смертельная авария, унёсшая жизнь 58-летней женщины. Трагедия случилась накануне, 13 ноября, около села Куратово на 667 км трассы «Вятка».

По данным республиканской Госавтоинспекции, женщина за рулем Chevrolet выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом DAF. От удара легковушку откинуло и она врезалась уже в другой грузовик той же автомобильной марки. По предварительной информации, погибшая не справилась с управлением машины.

Отмечается, что один из грузовиков оказался в кювете после столкновения. По факту трагедии начато разбирательство.

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