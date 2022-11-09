В Коми за гибель двух девочек осудят устроившего смертельную аварию 19-летнего водителя

В Коми завершено расследование смертельной аварии, произошедшей на трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. ДТП унесло жизни двух подруг 16 и 17 лет: Виктории Г. и Олеси М.

Трагедия произошла 22 августа. 19-летний парень за рулем отечественной легковушки не справился с управлением авто и вылетел в кювет. От удара Вика погибла на месте до приезда скорой, а Олеся скончалась спустя две недели на больничной койке. По факту смертельной аварии СУ СК России возбудило уголовное дело, которое сейчас передано в суд.

- В ходе расследования фигурант в полном объеме признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собрана доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали ход дела в пресс-службе Следкома.

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