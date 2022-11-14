Мошенники чуть не украли у двух женщин из Коми 800 тысяч рублей

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Мошенники чуть не украли у двух жительниц Коми более 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, 53-летней жительнице Печоры два дня звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Центробанка. Собеседники убеждали женщину в том, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит. Для того, чтобы предотвратить это, жительнице Коми посоветовали самой взять кредит и перевести на безопасный счет. Сумма, названная злоумышленниками, составила 300 тысяч рублей. Женщина позвонила в банк, и там сказали, что та имеет дело с мошенниками. Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества.

Аналогичным образом злоумышленники пытались украсть у ухтинки больше 500 тысяч рублей. Женщина уже оформила кредит в онлайн-режиме, а потом поняла, что имеет дело с мошенниками. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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