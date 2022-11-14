Фото из телеграм-канала Сыктывкар №1

На реке Сысола в Сыктывкаре катер сел на мель. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

Понедельник, 14 ноября, – последний день пассажирских и грузовых перевозок из Трехозерки до проезда Геологов. В администрации отметили, что застрял не рейсовый паром. Проходила техническая транспортировка в место зимней стоянки. По данным властей, катер уже сняли с мели. Он не перевозил ни людей, ни транспорта. Со вторника, 15 ноября, начинают работу суда на воздушной подушке «Кайман-10» и «Хивус-10».

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