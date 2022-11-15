В Усть-Куломском районе Коми начали отлавливать собак

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В Усть-Куломском районе Коми возобновили отлов бродячих собак. Об этом сообщил глава местной администрации Сергей Рубан.

С 14 октября в Усть-Куломском районе начал действовать контракт на оказание услуг по обращению с бездомных животными. Он будет действовать до 20 декабря. По контракту организуют отлов и содержание бродячих животных. Подать заявку можно по телефонам: 79048619432, 79225918566, 7(82137)94881. Рубан подчеркнул, что подрядчик имеет право потребовать от собственника возвращенного животного возмещения своих расходов.

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