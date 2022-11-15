В Коми более 400 профессий оплачиваются выше 140 тысяч рублей

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Названы самые высокооплачиваемые профессии в Коми. Так, по данным сайта hh.ru, за некоторые должности предлагают от 100 тысяч рублей.

На данный момент в республике ищут бурильщика капитального ремонта скважин пятого разряда и предлагают зарплату до 201 тысячи рублей. Главно у механику готовы платить 150 тысяч рублей, а водителю — 180 тысяч. До вычета НДФЛ главный технолог может получить до 200 тысяч рублей, говорится в исследовании.

Отмечается, что на данный момент медианная предлагаемая зарплата в Коми составляет порядка 56 тысяч рублей. Как правило, работодатели Коми предлагают зарплату на 2% больше, чем компании из других регионов России. По сравнению с зарплатами в начале года средняя зарплата в регионе выросла на 6%. Между тем жителям Коми в ноябре доступны порядка 400 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 140 тысяч рублей и выше.

Наибольшая доля вакансий с высокой зарплатой в Коми предлагается компаниями из сферы строительства (20% вакансий из числа высокооплачиваемых в ноябре). На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой – «Перевозки, логистика» (6% предложений о работе). На третьем месте – нефтегазовый сектор (6%). Также можно найти хорошую зарплату в вакансиях компаний из гостиничной отрасли, секторов «Услуги для бизнеса» и «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 5% в каждой сфере).

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