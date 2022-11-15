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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 14:06

В Сыктывкаре 16-летний подросток ударил охранника магазина и украл бутылку спиртного

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре 16-летний мальчик обвиняется в грабеже. Подросток пару дней назад напал на охранника магазина и украл бутылку алкоголя.

Далеко юноше убежать не удалось. Его быстро вычислили правоохранительные органы.

— По ходатайству следователя СК судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При избрании меры пресечения судом учтено, в том числе, что ранее подросток совершил аналогичное преступление (в микрорайоне Орбита недалеко от торгового центра с применением насилия похитил сотовый телефон у ранее незнакомого сверстника и с похищенным скрылся (уголовное дело по данному факту направлено в суд), находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, вновь совершил умышленное тяжкое преступление, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

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