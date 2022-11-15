Названа сумма ущерба по делу о фиктивных студентах в СГУ

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Сумма ущерба по делу о фиктивных студентах Сыктывкарского государственного университета составила 19,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, в Сыктывкарском госуниверситете обнаружены фиктивные студенты на бюджетных местах. Результаты проверки показали, что в университете числятся 80 «мертвых душ», которые якобы получают стипендию, а также матпомощь от государства. Часть полученных денежных средств получатели перечисляли должностным лицам вуза, которые распоряжались ими по своему усмотрению.

По фактам хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями при приеме студентов в Сыктывкарский государственный университет были возбуждены уголовные дела. Первого проректора Ольгу Кушнир заключили под стражу.

Обвиняемыми проходят 13 фигурантов. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве с использованием служебного положения организованной группой в особо крупном размере и служебном подлоге. Ущерб от этих преступлений составил 19,5 миллиона рублей. Похожую сумму ранее называли в Следственном комитете. 2,5 миллиона это незаконно полученные стипендии и другие выплаты. Еще 16,7 миллиона рублей – деньги, незаконно потраченные на «обучение», передает БНК.

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