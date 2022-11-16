В Коми чиновника оштрафовали на 20 тысяч рублей

Фото: Диля Ахмадишина

Сотрудника администрации Печоры привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства о закупках. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в мае 2022 года администрация Печоры и местным индивидуальный предприниматель заключили контракт на устройство тротуаров методом печатного бетона на улице Гагарина. Стоимость работ превысила 3,5 миллиона рублей. При этом аванс предусмотрен не был, однако в июне было заключено дополнительное соглашение, на основании которого администрация перевела подрядчику более миллиона рублей. В прокуратуре подчеркнули, что законных оснований для этого не было. В отношении чиновника завели административное дело. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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