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В Сыктывкаре суда замерзают при переправе из заречных поселков. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Утром в среду, 16 сентября, жители Седкыркеща и Трехозерки простояли полтора часа на холоде, ожидая переправы. Сыктывкарцы рассказали, что перевозить людей начали только после 7.15. До этого же работники ссылались на туман. В итоге немало людей опоздало на работу.

В МКП «Жилкомсервис» сообщили, что в Алешино в связи с морозами происходит обледенение винтов маршевого двигателя. Из-за этого суда временно не ходят. В это время для оттайки используется тепловая пушка. В МКП заверили, что во время остановки на маршруте будет работать одно судно на воздушной подушке.

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