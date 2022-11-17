В Сыктывкаре женщина на иномарке сбила 14-летнего подростка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 16 ноября, в Сыктывкаре Toyota Corolla сбила подростка 2008 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 14.40. Женщина 1985 года рождения ехала за рулем Toyota по улице Энгельса. На перекрестке с Печорской водитель решила повернуть направо. Иномарка сбила мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ДТП пострадавший получил ссадины, а также ушибы губы и колена. Госпитализация ему не потребовалась.

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