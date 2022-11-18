В Коми РЖД обязали обеспечить доступ инвалидов на вокзал

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Сыктывкарский городской суд обязал ОАО «РЖД» обеспечить доступ инвалидов на железнодорожный вокзал. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Иск к РЖД подали инвалиды первой группы, которые передвигаются на колясках. В мае прошлого года истцы прибыли на вокзал и поняли, что у них возможности беспрепятственного доступа в здание. Пандус не соответствовал нормам, а колесоотбойника не было. Кроме того, были зафиксированы нарушения при оборудовании тактильных наземных указателей, а также в оборудовании двери и санитарной комнаты.

Статьями 2 и 7 Конституции Российской Федерации установлено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Доводы истцов подтверждило заключение эксперта. Суд обязал РЖД за полгода обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов на вокзал. Кроме того, предприятие должно заплатить каждому истцу по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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