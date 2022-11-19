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НовостиОбщество19 ноября 2022 6:35

В Коми судили уклониста от призыва в армию

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте 27-летнего местного жителя признали виновным в уклонении от призыва на военную службе. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Молодой человек состоял на воинском учете. Он должен был попасть в армию еще в прошлом году, но уклонился от призыва. Законных оснований для этого у горожанина не было. На ухтинца завели уголовное дело. Его признали виновным. Суд учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал подсудимого на 30 тысяч рублей.

– Приговор вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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