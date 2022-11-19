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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 10:03

На пожаре в Сыктывкаре погиб 68-летний мужчина

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 18 ноября, в Сыктывкаре горел дом, в результате чего погиб мужчина 1954 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в 21.50. В СНТ «Солнечное» загорелся дачный дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 0.30. На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Огонь повредил дом на площади 20 квадратных метров. На месте пожара работали 16 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара неисправность отопительной печи.

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