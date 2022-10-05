Стали известны подробности смертельного пожара в Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел во вторник, 4 октября, в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла на улице Тиманской,12. Глава администрации Воркуты Ярослав Шапошников сообщил, что в результате погиб мужчина. Кроме того, пострадала женщина. Ее увезли в больницу. Градоначальник добавил, что сотрудникам МЧС удалось спасти двух кошек, которые находились выше этажом. По его словам, причиной трагедии стала сигарета.

В МЧС отметили, что пожар произошел в 18.21. В доме на улице Тиманской загорелась квартира. Через пять минут на место прибыли пожарные. Им удалось спасти 12 человек. Кроме того, еще 15 жильцов эвакуировались самостоятельно. Они потушили огонь в 19.04. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек. Мужчину передали медикам, но, к сожалению, спасти его не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми из горящего дома эвакуировались восемь человек