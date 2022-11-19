В сыктывкарском колледже прокомментировали историю с клопами

Фото: vk.com/pedcollkuratov

В Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже прокомментировали ситуацию с клопами в общежитии. Соответствующее заявление появилось на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, речь идет об общежитии, расположенном на Октябрьском проспекте. По словам родителей, с сентября студентов кусают клопы. Насекомые ползают по стенам и личным вещам. За ночь студенты могут получить по шесть укусов.

Директор колледжа Елена Выборных отметила, что об этой ситуации узнала из СМИ. По ее словам, на случившееся нужно незамедлительно реагировать.

– Однако двое студентов, которых покусали насекомые, рассказали, что клопы появились в их комнатах месяц назад, – сообщила Выборных.

Однако, по ее словам, молодые люди не обращались ни в администрацию колледжа, ни к кураторам групп, ни к коменданту общежития. Директор подчеркнула, что обработка проводится по заявкам студентов или их родителей.

– Поэтому так важно сразу идти с подобными сигналами к руководству колледжа, – добавила Выборных.

По ее словам, сентября по ноябрь в общежитии обрабатывали 34 комнаты. Сейчас же руководство колледжа рассматриваем вариант с выведением всех студентов, живущих в общежитии, на двухнедельное дистанционное обучение. За это планируют решить проблему с клопами. Тех, кто не может уехать домой, в связи с удаленностью мест постоянного проживания, могут поселить в других студенческих общежитиях Сыктывкара.

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