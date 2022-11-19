В Коми горел дом: спасли 58-летнего мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В пятницу, 18 ноября, в Печоре горел дом, удалось спасти мужчину 1964 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 19.40 в деревне Усть-Кожва. На улице Речной загорелся частный дом. Когда прибыли пожарные, дом уже был охвачен огнем. Сотрудникам МЧС удалось спасти мужчину. В 1.05 пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность отопительной печи.

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