В Сыктывкаре горела многоэтажка: спасли 27 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В субботу, 19 ноября, в Сыктывкаре горел многоквартирный дом, удалось спасти 27 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 14.32. На улице Карла Маркса загорелся многоквартирный дом. На место прибыли пожарные. К тому времени из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек. Еще 27 спасли сотрудники МЧС. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Огонь повредил электрощитовые в подъезде дома с третьего по девятый этаж.

На место происшествия выезжал глава Коми Владимир Уйба. Он пообщался с эвакуированными. Кроме того, глава республики координировал работу оперативных служб и оказание помощи. На время эвакуации был предоставлен автобус для обогрева людей. Сейчас дом обесточен. В ближайшее время электричество подадут во все подъезды, кроме пострадавшего. Причина пожара устанавливается, передает «Комиинформ».

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