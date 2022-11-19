В пригороде Сыктывкара снесут аварийный дом

Фото: архив КП

В сыктывкарском поселке Краснозатонском планируют снести аварийный многоквартирный дом. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Дом находится на улице Корабельной. Его построили из бруса в 1933 году. Здание признали непригодным для проживания еще в 2011 году. Спустя 10 лет началось расселение жильцов. Для них купили восемь квартир. Еще четверо получили компенсации.

Начальная цена контракта о сносе составляет 2,269 миллиона рублей. Аукцион состоится 30 ноября. В документации отмечается, что снести здание надо будет по заявке заказчика по мере расселения дома. Когда именно она поступит, неизвестно. Однако уточняется, что контракт действует до полного исполнения всех обязательств по нему, но не позднее 10 июля 2023 года.

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