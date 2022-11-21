Житель Коми перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей

Фото: архив КП

Житель Воркуты 1959 года рождения перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинцу целую неделю звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банка. Собеседники утверждали, что кто-то взял кредит на имя жителя Заполярья. Для того, чтобы предотвратить это, мужчине посоветовали взять зеркальный займ.

Воркутинец так и сделал. В течение недели мужчина оформлял кредиты и переводил деньги на счет, указанный «консультантами». В общей сложности сумма переводов составила 2 496 500 рублей. В МВД уточнили, что 175 тысяч – личные сбережения. Затем мужчина понял, что общался с мошенниками, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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