Фото: пресс-служба Минздрава Коми

Больницы Коми получили шесть новых автомобилей «Лада Гранта». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Транспорт купили по нацпроекту «Здравоохранение». Новые машины нужны для работы выездных патронажных бригад, оказания помощи паллиативным больным на дому, а также для их транспортировки. Транспорт позволит оперативно добираться к больным. Машины получили Сыктывкарская поликлиника, а также Усинская, Сысольская, Княжпогостская, Усть-Куломская и Усть-Вымская районные больницы.

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