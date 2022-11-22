Сыктывкарцам запретили выходить на лед

Фото: администрация Сыктывкара

Жителям Сыктывкара официально запретили выходить на лед. Соответствующее распоряжение подписал и.о. главы администрации Владимир Голдин.

Пока не начнут работать переправы, ходить по льду будет запрещено. Поэтому там, где люди выходят на лед, установят предупреждающие знаки. Они появятся в районе Кировского парка, в районе улицы Пушкина, в Алешино, а также возле Нефтебазы. Там традиционно организовывают ледовую переправу.

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