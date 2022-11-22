Фото: пресс-служба Минприроды Коми

С 27 по 30 ноября три района Коми будут временно опасными. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минприроды.

Как рассказали в ведомстве, в воскресенье, 27 ноября, с космодрома «Плесецк» планируют запустить ракету-носитель «Союз-2». Это будет сделано в интересах обороноспособности страны. Старт назначен на период времени с 17.00 до 19.30. В Минприроды отметили, что резервные даты пуска – 28, 29 и 30 ноября.

С 27 по 30 ноября Удорский, Княжпогостский» и Корткеросский районы будут временно опасными. Население, сотрудников предприятий и организаций, которые там находятся, оповестят. Перед пуском запланирован облет районов падения отделяющихся частей ракеты.

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