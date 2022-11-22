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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 9:31

В Коми мужчина заплатил 338 тысяч рублей за несостоявшуюся встречу с девушкой

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Воркуте мошенники украли у 38-летнего жителя более 338 тысяч рублей под предлогом оказания интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина решил приятно провести время и нашел в сети объявление с девушкой. Далее житель Якутии начал переписываться с представителем дамы. Собеседник попросил приезжего внести предоплату и оплатить страховку, как гарантию безопасности девушки. Он перевел деньги несколькими платежами. Далее мужчине сказали, что по его вине произошел сбой программы, и нужно оплатить ее ремонт. В общей сложности житель Якутии перевел более 338 тысяч рублей. В итоге свидание не состоялось, и гость Заполярья обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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