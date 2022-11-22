В Сыктывкаре скончался выпавший из окна многоэтажки 10-летний мальчик

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре погиб 10-летний мальчик. Школьник выпал из окна 13-этажного дома сегодня, 22 ноября. О смерти ребенка сообщили «Кп-Коми» в региональном Минздраве.

- Пациент скончался от травм, несовместимых с жизнью, - сообщили в ведомстве на запрос корреспондента.

Напомним, трагедия произошла в ЖК «Ласточкино гнездо». Мальчик упал с высоты выше 30 метров на козырек магазина.

По данному факту СУ СК России по Коми начало проверку.

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