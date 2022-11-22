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Бывшего руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина будут судить в закрытом режиме. Его обвиняют в мошенничестве на 198 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, Порядина обвиняют по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Речь идёт об украденных 85 миллионах рублей. В течение трех лет — с 2018 по 2020 — фигурант вместе с сообщниками украл и присвоил средства благотворительного фонда «Патриот». Порядин был задержан в Москве, а затем злоумышленника вернули в Сыктывкар, где городской суд принял решение о его аресте, а затем меру пресечения продлили. Порядин останется под стражей до 13 сентября включительно. Позднее экс-чиновника обвинили в отмывании денег. В деле есть еще два фигуранта. 9 сентября, состоялось первое заседание по уголовному делу. Порядина арестовали на полгода.

Следующие заседания планируют провести в закрытом режиме. По ходатайству прокурора, допрос специалиста службы безопасности АО «Монди СЛПК» проводиться в закрытом режиме. Это нужно для недопущения раскрытия методики отдельных оперативно-розыскных мероприятий, а также для неразглашения информации личного характера.

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