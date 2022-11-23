В массовой аварии на трассе в Коми погибла 63-летняя женщина за рулем иномарки

Фото: пресс-служба СК

Во вторник, 22 ноября, в Прилузском районе столкнулись Fiat, Volkswagen и грузовик Mercedes-Benz, в результате чего погибла 63-летняя женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.00. 70-летний мужчина ехал за рулем Fiat Albea по трассе «Вятка» со стороны Сыктывкара в сторону Кирова. На 639-м километре иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen. Далее в Fiat въехал грузовик с полуприцепом.

В результате ДТП пострадала 63-летняя женщина, которая находилась за рулем Volkswagen. Ее увезли в реанимацию. Спасти женщину не удалось. От полученных травм она скончалась. Кроме того, водитель Fiat попал в больницу с автотравмой и сочетанной политравмой.

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