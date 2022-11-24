В Сыктывкаре женщина сбила 14-летнего школьника на пешеходном переходе

По словам женщины, она не ожидала, что мальчик будет перебегать дорогу на зеленый сигнал светофора

В Сыктывкаре 14-летний подросток оказался под колесами «Тойоты», за рулем которого была 37-летняя местная жительница. О ДТП сообщили в республиканском ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, дорожный инцидент произошел на улице Энгельса. Школьник, переходивший дорогу, уже почти перешел на дорогу сторону улицу, когда в него врезалась легковушка. От удара юношу отбросило на бордюр. К счастью, мальчик отделался лишь ссадинами и ушибами.

По данному факту начато разбирательство.

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