В Сыктывкаре обиженный муж шантажировал любовника супруги интимными снимками

Фото: архив КП

В Сыктывкаре обиженный муж шантажировал любовника супруги интимными фотографиями и требовал заплатить денег. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарец 1958 года рождения отдыхал в увеселительном заведении и познакомился с сотрудницей. Они продолжили видеться. Когда мужчина уезжал в командировки на вахту, он переписывался с возлюбленной в мессенджерах. Далее оказалось, что женщина замужем. Ее супруг отбывал наказание за кражу.

Прибыв домой, муж случайно обнаружил переписку жены и сыктывкарца. В сообщениях были фотографии. Обиженный мужчина скопировал их и стал шантажировать любовника супруги. Злоумышленник пришел к сыктывкарцу домой и потребовал денег. Мужчина заплатил 10 тысяч рублей, а затем обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Фигурант признался в содеянном, но возвращать деньги отказался.

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