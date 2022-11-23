Перелезла на заднее сидение: пьяная автоледи из Койгородка почти обманула ГИБДД

Фото: Pixabay

Сысольский районный суд признал 26-летнюю жительницу Койгородка виновной в повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, ранее девушку уже наказывали за пьяную езду. 2 июля жительница Коми выпила, а потом села за руль. Девушка с приятелем отправилась на заправку. Въезжая на АЗС, водитель заметила сотрудников ГИБДД. Девушка остановилась и перелезла на заднее сиденье. К автомобилю подошли полицейские. Девушка заявила полицейским, что не управляла машиной. Проходить медосвидетельствование она отказалась.

Далее девушка все-таки призналась в том, что была за рулем. Она объяснила, что отпиралась, поскольку не хотела нести ответственность. Суд оштрафовал девушку на 200 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми пьяного водителя поймали, когда он менялся местами с пассажиром (подробности)