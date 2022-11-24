Зимой в Коми откроют 102 ледовые переправы

Фото: архив КП

Зимой в Коми планируют открыть 102 ледовые переправы, годом ранее их было на четыре больше. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, на водоемах в Коми обустроят 96 автомобильных переправ. Кроме того, еще шесть будут пешеходными. Уйба также отметил, что в Коми обустроят три зимника. Их общая протяженность составит 97 километров. Зимники появятся в Усинске, Печоре и Удорском районе. При образовании пробок будут разворачивать мобильные пункты обогрева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарцам запретили выходить на лед (подробности)