Под Сыктывкаром Toyota опрокинулась в кювет: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 23 ноября, под Сыктывкаром Toyota Hilux опрокинулась в кювет, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 9.51. Мужчина 1967 года рождения ехал за рулем Toyota по обходу Сыктывкара». На 24-м километре дороги водитель не справился с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель получил ушибленную рану, ссадину, черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. Госпитализация пострадавшему не понадобилась.

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