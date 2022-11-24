В Коми горела квартира: пострадал мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 23 ноября, в Ухте горела квартира, в результате чего пострадал мужчина 1963 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 16.04 в Яреге. В доме на улице Лермонтова загорелась квартира. Через три минуты на место прибыли пожарные. К тому времени из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек. Кроме того, пострадал мужчина. Его увезли в больницу. Пожар удалось потушить в 16.56. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. На месте происшествия работали девять человек и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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