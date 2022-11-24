В Коми выявлен случай заражения свиным гриппом

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Два случая гриппа зарегистрированы в Коми, один из них - свиной. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения республики Игорь Дягилев. По его данным, оба инфицированных - дети.

Как уточнили глава ведомства, симптоматика свиного гриппа очень похожа на ковид и оба заболевания вызывают пневмонию. Однако если при заражении коронавирусом легкие пациента наполняются гиалуроновой кислотой, то при гриппе - кровью.

- Сделайте прививку и уберегите себя и своих близких, - обратился к жителям Коми министр. - В планах медиков привить 60% местного населения. Это 480 тыс. человек. По факту уже привились 260 тыс. взрослых и детей. Детишек, конечно, среди них больше - 66%. По взрослым это 30% и это крайне недостаточно, - цитирует Дягилева издание «Комиинформ».

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