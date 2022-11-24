В Сыктывкаре столкнулись пассажирский автобус и легковушка

Фото: пресс-служба СЗРПСО МЧС России

В четверг, 24 ноября, в Сыктывкаре столкнулись пассажирский автобус и ВАЗ-2114. Об этом сообщили в пресс-службе СЗРПСО МЧС России.

Как рассказали в ведомстве, на перекрестке улицы Мира и проспекта Бумажников по касательной столкнулись автобус и «Лада». К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На место прибыли спасатели. Они отключили аккумулятор, а также обеспечили безопасность на месте ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми автобус с 20 людьми врезался в горящий КамАЗ (подробности)