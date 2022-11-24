В Сыктывкаре семь миллионов рублей умерших граждан передадут в доход государства

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Семь миллионов рублей будут перечислены в доход государства в виде выморочного имущества. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, проживавшие в одном из социальных учреждений Эжвы, умерли в его странах. На их счетах остались миллионы рублей, которые по закону должны вернуться государству.

— Прокуратура Эжвинского района при проведении проверки в одном из учреждений социального обслуживания установила, что на депозитных счетах умерших граждан, при жизни проживавших в этом учреждении, свыше шести месяцев находились денежные средства. В силу закона спустя полгода после смерти владельцев депозитных счетов находившиеся на этих счетах денежные средства становятся выморочным имуществом и подлежат обращению в доход государства, — объяснили в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратура направила в суд 28 исков о признании денежных средств на счетах умерших граждан на сумму семь млн рублей выморочным имуществом.

— Все иски рассмотрены и удовлетворены, — заключили в ведомстве.

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