Общежитие сыктывкарского колледжа начали обрабатывать от клопов

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Общежитие сыктывкарского колледжа имени Куратова начали обрабатывать от клопов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Коми.

Как сообщалось ранее, речь идет об общежитии, расположенном на Октябрьском проспекте. По словам родителей, с сентября студентов кусают клопы. Насекомые ползают по стенам и личным вещам. За ночь студенты могут получить по шесть укусов.

Директор колледжа Елена Выборных прокомментировала ситуацию. По ее словам, руководство рассматривало вариант с выведением всех студентов, живущих в общежитии, на двухнедельное дистанционное обучение. Позднее Выборных сообщила, что санобработка продлится 10 дней — с 22 ноября по 3 декабря. После этого студентам разрешат вернуться в комнаты.

Первую обработку провели 22 ноября, а следующая ожидается 28 ноября. На две недели 217 студентов колледжа перевели на дистанционное обучение. В настоящее время они живут дома. Еще 46 человек находятся в общежитии СГУ на улице Советской, 41 и продолжают очное обучение. Еще 104 человека живут у родственников и продолжают очное обучение, передает БНК.

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