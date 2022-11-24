Начальство упавшего с крыши сыктывкарца «забыло» вовремя сообщить о несчастном случае

Фото: архив "КП"
В Сыктывкаре с крыши здания упал работник. О несчастном случае сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Коми.
По данным ведомства, инцидент произошел еще в конце октября, однако в инспекцию обращение поступило лишь на днях. Начальство пострадавшего сотрудника заявило, что «забыло» вовремя сообщить о несчастном случае.
Известно, что мужчина получил тяжелые травмы. По данному факту начато разбирательство.
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