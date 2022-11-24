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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 14:01

Начальство упавшего с крыши сыктывкарца «забыло» вовремя сообщить о несчастном случае

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре с крыши здания упал работник. О несчастном случае сообщили в пресс-службе Гострудинспекции Коми.

По данным ведомства, инцидент произошел еще в конце октября, однако в инспекцию обращение поступило лишь на днях. Начальство пострадавшего сотрудника заявило, что «забыло» вовремя сообщить о несчастном случае.

Известно, что мужчина получил тяжелые травмы. По данному факту начато разбирательство.

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