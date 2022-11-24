Из администрации Печоры уволили руководившего УК чиновника

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Из администрации Печоры уволили сотрудника, который был директором управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, чиновник работал в отделе ЖКХ. Он должен был заниматься урегулированием конфликтов интересов. Среди его обязанностей было создание конкурентной среды между управляющими компаниями. Кроме того, сотрудник должен был решать вопросы по управлению многоэтажками.

Однако в июле чиновник учредил управляющую компанию, которую сам же и возглавил. В результате возник конфликт интересов. В прокуратуре пояснили, что личная заинтересованность работника могла повлиять на исполнение им своих обязанностей. О создавшейся ситуации сотрудник администрации не сообщил руководству. Таким образом он нарушил антикоррупционное законодательство. По представлению прокуратуры работника уволили в связи с утратой доверия.

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