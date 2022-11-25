В Коми бывший сотрудник МВД попался на мошенничестве с пенсией

Фото: пресс-служба СК

В Воркуте на местного жителя завели уголовное дело о мошенничестве при получении пенсионных выплат за выслугу лет. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец служил в органах внутренних дел Киргизии. В 2009 году мужчине назначили пенсию, и он уволился в звании подполковника. В 2010 году офицер зарегистрировался по месту жительства в Воркуте. Далее он подал заявление, чтобы получать пенсию с применением районного коэффициента Крайнего Севера 1,6. При этом он должен был жить в таком районе.

Однако с января 2012 года по август 2021 года мужчина фактически в Воркуте не жил, но повышенную пенсию получал. Переплата составила почти 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми семью судили за мошенничество с соцвыплатами (подробности)