Жители посёлка Троицко-Печорск пожаловались на опасный пешеходный мост через реку

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Жители поселка Троицко-Печорск пожаловались в социальных сетях на пешеходный мост через реку Диньёль. По их словам, сооружение просто опасно для жизни.

Возмущенные комментарии жителей республики попал в поле зрения властей, которые оперативно отреагировали на возникшую проблему. Выяснилось, что ремонт моста затрудняется тем, что он не находится на балансе администраций городского поселения и муниципалитета, поэтому законодательно власти не имеют права тратить средства на строительство.

– Мост не стоит на балансе администраций городского поселения и муниципалитета, поэтому отремонтировать его за счёт бюджетных средств невозможно – это запрещено законодательством. Тем не менее, решение было найдено. Сейчас ведутся переговоры с предприятиями – социальными партнёрами об оказании помощи в проведении работ по очистке, подсыпке и восстановлению перил моста, – сообщили в Центре управления регионом по Республике Коми.

До тех пор жителям Абара предлагается использовать обходной маршрут, который для людей безопасен. С 28 ноября для обучающихся, проживающих в местечке Пурп посёлка Троицко-Печорск, будет организована перевозка школьным автобусом к месту учебы и обратно. Также будет проработан вопрос о дополнительной остановке школьного автобуса в Абаре.

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