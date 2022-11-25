В Коми сотрудница банка помогла женщине не лишиться 700 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Ухте сотрудница банка предотвратила мошенничество на 700 тысяч рублей в отношении местной жительницы 1941 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинке позвонила неизвестная и представилась дознавателем экономической безопасности. Собеседница сообщила, что злоумышленники пытаются снять деньги со счета горожанки. Для того, чтобы предотвратить это, злоумышленница рекомендовала обналичить деньги и перевести 700 тысяч рублей на «безопасный счет».

Женщина пришла в банк и попросила консультанта снять со счета имеющиеся деньги. Сотрудница банка заметила взволнованность клиентки, сообщила о подобных фактах мошенничества и убедила не переводить деньги.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Сотрудницу банка Наталию Хачатрян поблагодарил начальник ОМВД по Ухте Артем Махмутов.

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