В Коми чиновника оштрафовали на 2 тысячи рублей

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В Прилузском районе главу сельского поселения привлекли к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В конце августа прокурор Прилузья внес представление об устранении нарушений в администрацию поселения. Однако за месяц не документ не рассмотрели. Далее надзорное ведомство дважды требовало рассмотреть это представления. Однако администрация игнорировало эти требования. Было заведено административное дело. Главу поселения оштрафовали на 2 тысячи рублей.

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