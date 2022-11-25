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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 14:33

В Сыктывкаре из-за сообщений о минировании эвакуировали Министерство образования и Дворец молодежи

Источник:kp.ru
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу, 25 ноября, в Сыктывкаре из-за сообщений о взрывных устройствах эвакуировали сотрудников Министерства образования Коми и Дворца молодежи.

На почту двух организации поступили письма о минировании. После этого всех работников эвакуировали, а здания оцепили. В МВД по Коми сообщили, что в зданиях работают полицейские, а также сотрудники кинологической и аварийных служб, передает «Комиинформ».

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