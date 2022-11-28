Жительница Коми отсудила у колонии миллион рублей за смерть брата

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Жительница Коми отсудила у колонии миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть брата.

Погибший вместе с родственниками собирал металлолом. 17-летний молодой человек споткнулся рядом с опорой ЛЭП, а потом схватился за провод, который свисал с опоры и находился под напряжением. В результате юноша скончался от удара током.

Опора принадлежит колонии-поселению в Емве №51. Колонию признали виновной, а главного энергетика ограничили в свободе. Провод был спущен до земли, хотя должен был быть скручен. Кроме того, на месте происшествия не было плакатов и знаков безопасности.

Сестра покойного обратилась в суд, потребовав компенсацию морального вреда и расходы на погребение в размере 3 миллионов рублей. Однако ей заплатили треть от этой суммы, передает БНК.

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